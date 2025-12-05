Минэкологии установило признаки нарушения экологического законодательства в Дмитрове

сегодня в 14:16

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели выездные мероприятия в Дмитровском округе. Поводом послужили обращения администрации муниципального образования, а также протокол об административном правонарушении, поступивший из УМВД России «Дмитровское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Из администрации округа поступила информация о возможном сбросе сточных вод с территории торгового центра в Дмитрове с попаданием в реку Хамиловка. В ходе обследования территории факты не подтвердились, сброс сточных вод в Хамиловку отсутствует, однако обнаружены следы производства работ, предположительно, по ликвидации точки сброса сточных вод. А в деревне Кромино сотрудники полиции установили факт завоза строительных отходов для обустройства подъездной дороги к одному из земельных участков», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам надзорных мероприятий двум арендаторам земель в Дмитрове объявлены предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Гражданин, допустивший незаконное размещение строительного мусора, оштрафован.

Ранее сообщалось, что предостережение в Ступине объявлено владелице земельного участка в деревне Гридюкино, на котором выявлены признаки незаконной добычи полезных ископаемых.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.