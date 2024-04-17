Минэкологии установило несанкционированные источники выбросов в Балашихе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья продолжают контрольные мероприятия по выявлению несанкционированных источников загрязнения воздуха. Два факта были зафиксированы в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что виновниками нарушений оказались два индивидуальных предпринимателя.

«Один из них эксплуатирует складское помещение в Западной промзоне, в складе работает дизельный генератор, при этом выбросы образуются не только в процессе его работы, но и при заправке устройства топливом. Второй бизнесмен оказывает бытовые услуги, используя при этом отопительное устройство на твердом топливе. В обоих случаях источники выбросов не внесены в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду», — отметил глава ведомства.

По итогам надзорных мероприятий обоим предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Им предстоит провести инвентаризацию источников выбросов, зарегистрировать их в реестре, осуществлять экологический контроль и вносить плату за негативное воздействие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.