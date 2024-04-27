Минэкологии устанавливает обстоятельства появления свалки в Богородском округе

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По заказу Минэкологии Подмосковья специалисты аккредитованной лаборатории провели обследование незаконной свалки, обнаруженной вблизи деревни Кабаново Богородского округа. Неизвестные лица свозили строительные отходы и грунты на три земельных участка, два из которых имеют сельскохозяйственное назначение. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что специалисты провели маркшейдерские работы и анализ проб отходов.

«Установлено, что общая площадь перекрытия почв превысила 2 тыс. кв. метров, объем завезенных отходов — 756 куб. метров. Значительного накопления загрязняющих веществ в почве не выявлено, однако поврежден плодородный слой. Рассчитанная сумма ущерба превысила 24 млн рублей», — отметил Фирсов.

Наряду с проведением собственных надзорных мероприятий Минэкологии направило заключение экспертов в ГУ МВД и прокуратуру Московской области для принятия мер в соответствии с полномочиями. Позднее будет решаться вопрос о возмещении суммы ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.