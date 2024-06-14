Минэкологии призывает жителей Подмосковья соблюдать правила поведения в ООПТ

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья напоминают жителям региона, что при нахождении в особо охраняемых природных территориях необходимо придерживаться установленных в них правил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На носу купальный сезон, многие уже сейчас в выходные дни выезжают с палатками на природу, устраивают пикники. Не редко по незнанию люди делают то, чего нельзя, находясь в заказниках или памятниках природы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, не все знают, куда можно заезжать на автомобиле, где разрешено обустраивать лагерь и проводить пикники, кто-то не отличает особо охраняемую природную территорию от лесного массива, из-за чего происходят нарушения и страдает природа.

Для каждой особо охраняемой природной территории установлен свой режим особой охраны, запрещающий и разрешающий ту и или иную деятельность на территориях ООПТ региона. Однако едиными для всех заказников и памятников природы Подмосковья являются запреты на разведение костров, уничтожение и изъятие краснокнижных видов, сброс мусора, о которых некоторые граждане забывают. Также в каких-то ООПТ запрещен проезд техники, выгул домашнего скота, разведка и добыча полезных ископаемых и другие виды деятельности, способные нанести вред уникальным природным ландшафтам и экосистеме.

Ознакомиться с правилами поведения в той или иной ООПТ любой житель региона может на сайте ведомства, вбив ее название в поисковую строку.

«Мы бережем наше природное достояние и хотим от наших жителей того же — ответственного отношения к природе. Нам важно заранее предупредить граждан, рассказать им о важности сохранения объектов флоры и фауны. Предостеречь от нарушений и обучить их экологической грамотности», — Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.