Минэкологии призывает поддержать заповедные территории Подмосковья

Продолжается онлайн-голосование Премии «Russian Traveler Awards 2025». Это ежегодный конкурс, посвященный главным туристическим возможностям и направленный на развитие и продвижение отечественного и международного туризма, а также индустрии гостеприимства. Среди номинантов — особо охраняемые природные территории, где активно развивают экологический туризм, проводят мероприятия по экопросвещению. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В этом году на конкурсе представлены две заповедные территории Подмосковья. Это Приокско-террасный биосферный заповедник и нацпарк „Лосиный остров“. В обеих ООПТ трудятся высокие профессионалы, креативные сотрудники, которые неустанно работают над тем, чтобы как можно больше людей приобщить к красоте природы. Кроме того, Приокско-террасный биосферный заповедник в этом году отпраздновал свое 80-летие, и высокое место стало бы хорошим подарком коллективу. Поэтому я прошу жителей Подмосковья поддержать наши уникальные природные территории», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Онлайн-голосование продлится до 31 октября, а в конце ноября будут определены победители Премии. Поддержать подмосковные ООПТ можно здесь: https://awards.rtraveler.ru/nominations/prirodnyj-obekt.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.