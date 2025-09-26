Минэкологии призвало власти Раменского и Чехова усилить контроль за землями

Минэкологии Московской области объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований администрациям двух муниципальных образований. Это стало следствием выездных мероприятий, проведенных по обращениям граждан, которые пожаловались на незаконные свалки, сообщает пресс-служба эковедомства.

«Наши сотрудники осмотрели участки земель неразграниченной государственной собственности в деревне Васькино округа Чехов и в селе Софьино Раменского округа. В обоих случаях выявлены признаки размещения отходов. Нарушителей на месте застать не удалось. Оба участка, ответственность за которые несут администрации округов, не огорожены, доступ на них свободный. Поэтому, объявляя предостережения, наши сотрудники рекомендовали администрациям усилить муниципальный земельный контроль», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее в деревне Софьино было объявлено аналогичное предостережение владельцу участка земель сельхозназначения, который также допустил образование свалки и незаконную выемку песка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.