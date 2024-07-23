Минэкологии приглашает принять участие в конкурсе Росводресурсов

Участвовать в конкурсе могут дети от 3 до 16 лет. В Подмосковье информационную поддержку мероприятию оказывает Минэкологии региона.

«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Очередной этап проводится в Год семьи, это имеет огромное значение. Именно в семье воспитывается все лучшее, в том числе бережное отношение к окружающей среде. Недаром в этом году одна из номинаций называется «Семья чистой воды». Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям о конкурсе, о значении воды и водоемов и помочь им принять участие».

Для подачи заявок участникам необходимо зарегистрироваться на сайте рисуюводу.рф, прием работ продлится до 18 октября. Как сообщили в Росводресурсах, победителей жюри определит до 1 ноября.

Конкурс «Разноцветные капли» проводится с 2014 года. За 10 лет его участниками стали больше 90 000 детей и подростков, которые прислали 126 000 работ. В 2024 году заявки принимаются в девяти номинациях, среди которых есть новые, в том числе позволяющие использовать возможности искусственного интеллекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.