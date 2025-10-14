Минэкологии приглашает поучаствовать во Всероссийском конкурсе

Открыт прием заявок на участие в очередном этапе конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Конкурс проводит Фонд имени великого ученого, в Подмосковье он проходит при информационной поддержке Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Премия имени Вернадского — одна из наиболее престижных наград в сфере экологии. Напомню, что в разное время лауреатами становились представители Подмосковья, а три года назад наше министерство было отмечено на конкурсе за успехи в реализации национального проекта „Экология“. Надеюсь, что и в новом сезоне Московская область будет достойно представлена на конкурсе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

К участию в конкурсе приглашаются авторы успешно реализованных проектов, внесших значительный вклад в охрану окружающей среды и устойчивое развитие. В этом году заявки принимаются в следующих номинациях:

«Наука в интересах устойчивого развития»;

«Устойчивая энергия и производство»;

«Устойчивые города»;

«Сохранение экосистем и биоразнообразия»;

«Просвещение как путь к устойчивому развитию»;

«Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности»;

«Вклад СМИ в устойчивое развитие»;

«Детско-юношеская экологическая премия» (для участников 10-18 лет).

Прием заявок пройдет до 28 ноября включительно. Подведение итогов — с 1 по 10 декабря, объявление победителей — в декабре.

Зарегистрироваться можно здесь: https://vernadsky.ru/de/proekty/nep.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.