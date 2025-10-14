Минэкологии приглашает поучаствовать во Всероссийском конкурсе
Фото - © медиасток.рф
Открыт прием заявок на участие в очередном этапе конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского». Конкурс проводит Фонд имени великого ученого, в Подмосковье он проходит при информационной поддержке Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Премия имени Вернадского — одна из наиболее престижных наград в сфере экологии. Напомню, что в разное время лауреатами становились представители Подмосковья, а три года назад наше министерство было отмечено на конкурсе за успехи в реализации национального проекта „Экология“. Надеюсь, что и в новом сезоне Московская область будет достойно представлена на конкурсе», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
К участию в конкурсе приглашаются авторы успешно реализованных проектов, внесших значительный вклад в охрану окружающей среды и устойчивое развитие. В этом году заявки принимаются в следующих номинациях:
- «Наука в интересах устойчивого развития»;
- «Устойчивая энергия и производство»;
- «Устойчивые города»;
- «Сохранение экосистем и биоразнообразия»;
- «Просвещение как путь к устойчивому развитию»;
- «Стартап: вузы как центры создания инноваций для промышленности»;
- «Вклад СМИ в устойчивое развитие»;
- «Детско-юношеская экологическая премия» (для участников 10-18 лет).
Прием заявок пройдет до 28 ноября включительно. Подведение итогов — с 1 по 10 декабря, объявление победителей — в декабре.
Зарегистрироваться можно здесь: https://vernadsky.ru/de/proekty/nep.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.