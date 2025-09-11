Минэкологии приглашает поучаствовать в конкурсе Всероссийского общества охраны природы
Фото - © Фото В. Волкова
Стартовал эколого-просветительский конкурс «Экология с заботой о Родине», организованный Всероссийским обществом охраны природы. В Подмосковье его организует Московская областная организация ВООП при информационной поддержке Минэкологии региона. Цель конкурса — выявление и поддержка лучших экологических инициатив среди школьников Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«Мы ежегодно организуем масштабное мероприятие — Ярмарку экологических проектов. Недавно прошла очередная ярмарка, но уже пора готовиться к следующей, и конкурс, организованный ВООП, поспособствует тому, что мы раньше узнаем о хороших проектах юных участников и включим их в число участников ярмарки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Как сообщили в оргкомитете, конкурс проводится в трем номинациях:
- «Мастера экоуроков» — за лучшие образовательные проекты;
- «Мастодонты экологических акций» — за успешные инициативы по сбору макулатуры;
- «Специалисты экологических репортажей» — за лучшие видеоматериалы по экологическим проблемам.
Конкурс пройдет с 8 сентября по 1 декабря 2025 года, участие могут принять молодые люди не моложе 12 лет. Победители получат дипломы и ценные призы. Подробности здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.