Минэкологии приглашает подмосковных фотографов и художников к участию в нацпремии

Премия учреждена для поощрения авторов, коллективов и организаций, создающих значимые проекты, которые способствуют повышению уровня экологической грамотности, демонстрирующих важность бережного отношения к живой природе и развивающие любые направления природной фотографии и других творческих индустрий (кинематограф, арт-дизайн, живопись и другие).

Прием заявок осуществляется до 31 января, список финалистов сформируют до 10 февраля. После этого, в течение двух недель пройдет голосование авторитетного жюри, в состав которого входят ведущие фотографы дикой природы России, а также председатель всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и популярная телеведущая, советник президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Минэкологии Подмосковья оказывает информационную поддержку премии. Подробности о премии можно прочитать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.