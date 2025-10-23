Минэкологии приглашает подмосковных фотографов и художников к участию в нацпремии

Начался прием заявок соискателей Национальной премии «Рассвет», которую организует союз фотографов дикой природы. Премия учреждена для поощрения авторов, коллективов и организаций, создающих значимые проекты, которые способствуют повышению уровня экологической грамотности, демонстрируют важность бережного отношения к живой природе и развивают любые направления природной фотографии и других творческих индустрий (кинематограф, арт-дизайн, живопись и другие). Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В Подмосковье есть настоящие мастера, которые фотографируют природу, делают на основе снимков коллажи, видеоматериалы, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Мы постоянно сотрудничаем с некоторыми из них, их фотографии используются для иллюстрирования Красной книги региона и других экологических изданий. Я приглашаю всех творческих людей к участию в премии «Рассвет», чтобы Подмосковье было достойно представлено на будущих выставках».

Прием заявок осуществляется до 1 февраля. После этого пройдет голосование авторитетного жюри, в состав которого входят ведущие фотографы дикой природы России, а также председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов и популярная телеведущая, советник Президента Русского географического общества по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Минэкологии Подмосковья оказывает информационную поддержку премии. Подробности можно прочитать здесь: https://rassvetaward.ru/#about

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.