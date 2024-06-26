В Подмосковье пройдет мероприятие, посвященное юбилею ГКУ МО «Мособлэкомониторин»

В Московской области в доме правительства 5 июля состоится мероприятие, посвященное пятилетию с момента создания ГКУ МО «Мособлэкомониторинг». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В нем примут участие министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, исполняющий обязанности руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям Станислав Стефаненко, ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева Владимир Трухачев, представители Московской областной думы и Общественной палаты Московской области.

Участники обсудят темы, связанные с мониторингом окружающей среды и его ролью в решении наиболее актуальных экологических вопросов.

ГКУ «Мособлэкомониторинг» было создано Минэкологии в 2019 году. С 2020 года организацией ведется создание территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. Общее число постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Московской области с того момента достигло 300 единиц, 55 из которых установлено в прошлом году. До 2029 года планируется установка 28 стационарных постов наблюдения.

В те места, где посты не установлены, проедут мобильные эколаборатории, которых на вооружении у службы 4. За время своего существования «передвижки» совершили более 2 700 выездов и 12 раз обогнули Земной шар.

Основными достижениями с момента создания службы являются:

— создание подсистемы мониторинга атмосферного воздуха, обеспечивающей проведение наблюдений на всей территории Московской области;

— информационное и лабораторное сопровождение природоохранных мероприятий, проводимых Минэкологии МО обеспечившее возможность снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на территориях региона до 17-23% (с 2019 по 2023 год);

— уменьшение количества жалоб жителей на состояние окружающей среды на 82% (с 2019 по 2024 год), было в 2019 г. — 19 тысяч, стало в 2023 г. — 6 тысяч.

Сбор гостей начинается в 12.30. Аккредитация участников проводится до 4 июля. Контактное лицо по вопросам аккредитации — Светлана Шепелева, тел. +7 (915) 018-57-26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.