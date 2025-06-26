Минэкологии приглашает к участию в международном экопросветительском проекте

Начался прием заявок на участие в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие», который организует Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. Информационную поддержку проекту в Подмосковье оказывает Минэкологии региона. Конкурс содействует популяризации и поощрению проектов, которые направлены на достижение целей устойчивого развития и имеют практическое применение в области формирования и развития экологической культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии ведомства.

«Это один из самых масштабных проектов последних лет в области экологической культуры и просвещения. В прошлом году в оргкомитет поступило более 400 заявок из 64 регионов РФ и стран ближнего зарубежья, ярко была представлена и наша область. Мы приглашаем к участию всех, у кого есть проекты и идеи в области экопросвещения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Заявки на участие в проекте принимаются до 30 сентября 2025 года включительно. Оргкомитетом установлены следующие номинации:

«Экообразование» (участвуют образовательные организации всех уровней (детские сады, детские дома, школы, гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования, колледжи, институты, университеты и др.);

«Экопросвещение» (приглашаются организации и отдельные граждане, просветительская деятельность которых направлена на широкую аудиторию (население отдельного района, города и др., то есть на людей, не связанных с заявителем официально-деловыми отношениями);

«Гражданские экоинициативы» (для неравнодушных граждан, которые разработали и реализовали экологический проект;

«Экосемья» (участвуют семьи или группы семей, которые реализовали социально значимый экологический проект).

Дополнительная информация о порядке участия представлена на сайте фонда: https://vernadsky.ru/de/proekty/mir-i-soglasie.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.