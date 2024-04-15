Минэкологии предостерегло администрацию Дмитрова от нарушений

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели выездное контрольное мероприятие в Дмитровском городском округе. Ранее в министерство поступила информация о том, что здесь нарушаются правила обращения со строительными отходами, передает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели земельный участок вблизи лесного массива вблизи деревни Ковригино, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Установлено, что здесь проводились работы по сносу бетонных сооружений. При этом отходы от сноса размещены на открытом грунте, вывоз отходов не производится, производители работ на момент осмотра отсутствовали».

По итогам надзорного мероприятия администрации округа объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Акт осмотра был также направлен в Главное управление содержания территорий и, учитывая близость земель лесного фонда, комитет лесного хозяйства для принятия мер в рамках полномочий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.