Минэкологии предложило усилить земельный контроль в Ленинском округе

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в Ленинском городском округе с участием представителей администрации и инициативной группы граждан. Поводом послужило нецелевое использование земельного участка в поселке Володарского, которое вызывает нарекания у жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что участок относится к категории земель населенных пунктов и имеет вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства.

«В ходе осмотра установлено, что здесь принимают металлолом, имеется соответствующая информационная табличка, но без указания на лиц, осуществляющих эту деятельность. На участке имеются навалы металлолома. Налицо нецелевое использование земель и, возможно, незаконная предпринимательская деятельность», — отметил Фирсов.

По итогам осмотра гражданину, собственнику участка, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрации Ленинского округа предложено усилить муниципальный земельный контроль.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» орган местного самоуправления проводит мероприятия муниципального земельного контроля, по результатам которого принимает решение об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.