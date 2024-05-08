Минэкологии потребовало устранить источник сброса сточных вод в деревне Одинцова

сегодня в 13:11

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольное мероприятие в Одинцовском округе. Ранее в министерство поступила жалоба жителя деревни Вырубово на загрязнение водного объекта в результате сброса неочищенных сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«В ходе осмотра территории установлено, что на земельном участке неразграниченной государственной собственности из грунта происходит выход неочищенных стоков. Далее сточные воды по рельефу местности самотеком стекают в русло безымянного ручья, притока реки Самаринки», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам мероприятия администрации округа, ответственной за водоотведение и состояние земель неразграниченной собственности, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Администрации указано на необходимость тампонирования незаконного водосброса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.