Минэкологии потребовало свыше 10 млн рублей за свалку в Богородском округе

Минэкологии Московской области направили в Ногинский городской суд исковое заявление о возмещении ущерба от незаконной свалки в Богородском округе. Факт нарушения был установлен специалистами министерства в ходе надзорных мероприятий с участием специалистов аккредитованной лаборатории, сообщает пресс-служба ведомства.

«Свалка была обнаружена в деревне Починки, в том числе, на участке, предназначенном для индивидуальной застройки. Участок не охраняется и не огорожен, проход на него свободный, что в большинстве случаев провоцирует нарушителей сгружать мусор. Эксперты провели маркшейдерские исследования, лабораторный анализ проб отходов и рассчитали сумму ущерба, нанесенного почвам, которая превысила 10 миллионов рублей», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как выяснилось, участок принадлежит частному лицу и находится в аренде у другого гражданина. Они выступят соответчиками в судебном процессе, в ходе которого Минэкологии намерено взыскать солидарно всю сумму ущерба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.