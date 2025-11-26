Минэкологии потребовало предотвратить незаконное размещение отходов в Раменском

сегодня в 18:46

Специалисты Минэкологии Московской области провели выездное надзорное мероприятие в Раменском округе. Это сделано по обращениям местных жителей, которые пожаловались на незаконные свалки, в том числе, на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Признаки размещения отходов на открытом грунте выявлены в двух локациях. В деревне Заболотье навалы зафиксированы на участке земель, предназначенном для складских помещений, а в поселении Софьинское — на землях для сельхозпроизводства», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Оба земельных участка принадлежат частным лицам. Им объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Ранее сообщалось, что по настоянию министерства в Раменском привели в порядок площадки для складирования снежных масс в зимний период, ликвидировав навалы отходов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.