Минэкологии потребовало не нарушать природоохранное законодательство в Балашихе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели ряд выездных мероприятий в городском округе Балашиха. Основанием послужили обращения в министерство жителей округа с жалобами на нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра территории Кучинского лесопарка наши сотрудники выявили размещение размываемых грунтов в водоохранной зоне Вишняковского пруда. Как выяснилось, нарушение допустила компания «Рост», которая ведет работы по благоустройству парка. А на улице Богородской обнаружен канализационный колодец, из которого изливаются на почву неочищенные сточные воды. Объект находится на землях неразграниченной собственности, ответственность за которые несет муниципалитет», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорных мероприятий компании «Рост» и администрации Балашихи объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Минэкологии проследит за нормализацией ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.