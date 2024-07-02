сегодня в 12:18

Минэкологии потребовало не допускать загрязнения берегов реки в Лобне

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований АО «Торговый дом «Перекресток». Ранее в министерство поступила информация, в которой было указано о незаконном размещении строительных отходов и грунтов в береговой полосе водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий информация подтвердилась На земельном участке, который арендует торговый дом в микрорайоне Катюшки, незаконно размещен строительный мусор, причем часть навалов — в границах береговой полосы реки Мещериха, источника питьевого водоснабжения Москвы и Московской области», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Минэкологии потребовало не допускать загрязнения береговой полосы и привести земли в порядок, исполнение остается на контроле.

Специалисты аккредитованной лаборатории отобрали пробы отходов для расчета ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды. По итогам лабораторных исследований будут приниматься решения о возмещении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.