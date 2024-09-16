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Минэкологии потребовало не допускать порчи земель в Одинцовском округе

Признаки несанкционированного размещения грунтов, строительных отходов и порубочных остатков выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в Одинцовском городском округе. Нарушения установлены в ходе выездного контрольного мероприятия, проведенного в поселке Санаторий имени Герцена. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

При осмотре территории выяснилось, что вблизи одного из домов в поселке неизвестные лица проведены работы по засыпке оврага строительным мусором и техногенными грунтами.

Инспекторы Минэкологии установили, что правообладателем земельного участка, в границах которого произошло нарушение, является администрация округа. В ее адрес объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с рекомендацией усилить муниципальный земельный контроль.

Ранее сообщалось, что по иску Минэкологии суд вынес решение взыскать ущерб от незаконной добычи полезных ископаемых компанией, которая вела работы по благоустройству в поселке санатория имени Герцена, сумма ущерба составила почти 2,5 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.