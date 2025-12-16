Минэкологии потребовало ликвидировать свалки в Дмитровском округе

сегодня в 13:41

Признаки нарушения природоохранного законодательства установили специалисты Минэкологии Подмосковья в Дмитровском округе. Информация поступила в министерство из администрации муниципального образования, которая провела собственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Инспекторы эконадзора осмотрели территорию в деревне Рождествено. На трех участках, принадлежащих гражданке, обнаружены признаки размещения отходов сноса, строительства и грунтов. Часть отходов спланирована по всей площади земельных участков, часть находится в навалах», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам выездного мероприятия правообладательнице земель объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ей предложено ликвидировать свалки.

Это уже не первый случай выявления нарушений в деревне Рождествено за последнее время. В сентябре аналогичное предостережение было объявлено гражданину, на участке которого проводились работы по обустройству внутриквартальных дорог с выемкой грунта и загрузкой в ямы боя бетона.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.