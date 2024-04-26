Минэкологии помогает обеспечить законность использования земель в Мытищах

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Минэкологии Подмосковья тесно сотрудничает с администрациями городских округов, на территории которых выявляются факты незаконного использования земель. Представители ведомства примут участие в судебном процессе по иску администрации Мытищ о незаконной деятельности на нескольких участках вблизи деревни Беляниново, сообщает пресс-служба эковедомства региона.

Ранее эти земли принадлежали агрофирме «Пирогово», а затем, в качестве отступного, перешли во владение местному индивидуальному предпринимателю и компании «Центр права и медиации «Магистр».

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что сотрудники ведомства неоднократно фиксировали незаконную деятельность и образование незаконных свалок на землях агрофирмы.

«Вот и на этот раз в ходе межведомственной проверки, инициированной администрацией, установлены очередные нарушения. Земли огорожены, на них установлены бытовки, металлические контейнеры. Происходит завоз, складирование и сжигание отходов, часть земель заросла борщевиком Сосновского», — отметил Фирсов.

Нарушения усугублены тем, что ряд участков имеют пересечения с зонами с особыми условиями использования территории: береговыми полосами водных объектов, охранными зонами источников водоснабжения, газопроводов и ЛЭП.

Незаконное использование их чревато ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации и создает риски. Минэкологии поддерживает требования администрации о запрете незаконной деятельности и приведении земель в состояние, соответствующее их целевому назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.