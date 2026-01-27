Минэкологии Подмосковья запустило акцию по установке искусственных гнездовий для птиц

Министерство экологии и природопользования Московской области объявило о старте акции «Покорми птиц» и призвало жителей региона помогать птицам зимой, устанавливая искусственные гнездовья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье началась акция «Покорми птиц», в рамках которой жители региона устанавливают кормушки и искусственные гнездовья для поддержки пернатых в зимний период. Министерство экологии и природопользования Московской области напомнило, что обустройство дуплянок и синичников требует соблюдения определённых правил.

Министр экологии и природопользования Виталий Мосин пояснил, что искусственные гнездовья размещают в местах, где не хватает естественных дупел, например, в молодых лесах или на участках после санитарных рубок. Крепить гнездовья следует на высоте 4–6 метров с помощью проволоки, обмотанной вокруг ствола дерева, обязательно используя деревянные прокладки для защиты древесины. При этом запрещается прибивать конструкции к дереву.

После установки гнездовья ответственность за его состояние ложится на установившего: необходимо дважды в год осматривать, чистить после зимы и при необходимости ремонтировать домик.

Экологи также рекомендуют не использовать струганые доски, чтобы птенцы могли легко выбраться, не делать жердочек у летка во избежание нападения хищников, сохранять координаты гнездовья с помощью GPS-навигатора и учитывать структуру леса при выборе расстояния между домиками: в густых лесах — 25–30 метров, в разреженных — не менее 50 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.