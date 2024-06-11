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Минэкологии Подмосковья выявило нарушения режима особой охраны в двух ООПТ

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выявили нарушения в границах особо охраняемых природных территорий городских округов Богородский и Щелково. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На таких территориях существует ряд ограничений и запретов на отдельные виды деятельности, налагаемые режимом особой охраны.

«В Щелкове установлен факт строительства автомобильного проезда в границах государственного природного заказника областного значения «Озерный», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что помимо этого, зафиксировано передвижение двух автомобилей и парковки в охранной зоне памятника природы областного значения «Озеро Бисерово».

По итогам рассмотрения материалов надзорных мероприятий оба богородских нарушителя привлечены к ответственности в виде штрафов.

Владелице земельного участка в заказнике «Озерный», по которому прокладывался автомобильный проезд, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ситуация в ООПТ остается на контроле сотрудников Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.



Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.