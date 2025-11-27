Минэкологии Подмосковья выяснит причину ограничения доступа к пруду в Серпухове

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели выездное мероприятие по обращению Серпуховской городской прокуратуры. Туда, в свою очередь, обратился житель округа с жалобой на то, что неизвестные лица препятствуют в доступе к Игнатьевскому пруду в деревне Ивантиново. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В ходе осмотра водоема ограничения доступа не обнаружилось. Однако есть признаки самовольного пользования прудом: от берега по акватории водного объекта неустановленными лицами обустроены пирсы на металлических столбах, также имеются вбитые металлические столбы без настила. Также в водоохранной зоне установлено ограждение из сетки рабицы. Между тем, разрешения на пользование водоемом министерство не выдавало», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Поскольку все незаконные сооружения находятся на землях неразграниченной государственной собственности, администрации округа Серпухов объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Минэкологии предложило усилить муниципальный земельный контроль и не допускать самовольного пользования общедоступным водным объектом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.