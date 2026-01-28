сегодня в 11:58

Минэкологии Подмосковья требует возместить ущерб от свалки в Щелкове

Министерство экологии и природопользования Московской области подало в суд иск о возмещении ущерба в 362 тысячи рублей, причиненного незаконной свалкой строительных отходов в поселке Загорянский городского округа Щелково, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Незаконная свалка была обнаружена на участке, предназначенном для торговли, в поселке Загорянский. Земля принадлежит местной жительнице. В ходе проверки сотрудники министерства задержали водителя самосвала, который выгружал строительные отходы и грунт.

Специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские исследования и анализ проб отходов. Было установлено, что почвам нанесен ущерб на сумму 362 тысячи рублей.

Владелица участка привлечена к административной ответственности. Министерство экологии добивается возмещения вреда через суд.

Ранее после вмешательства министерства в деревне Литвиново городского округа Щелково была ликвидирована незаконная свалка строительного мусора объемом более 500 кубометров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.