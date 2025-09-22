Минэкологии Подмосковья совершенствует систему обращения со строительными отходами

Минэкологии Московской области начало тестирование перевода в электронный вид госуслуги по включению объектов приема строительных отходов в реестр (заключению договора об информационном взаимодействии в подсистеме «Электронный талон ОССиГ»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Незаконные транспортировки и свалки строительных отходов и грунтов — одна из главных экологических проблем области. С начала года только с помощью фотофиксации выявлено свыше 700 попыток нелегальной перевозки строительного мусора, сумма штрафов превысила 6 миллионов рублей. При этом многие добросовестные предприниматели хотели бы законно перевозить и перерабатывать строительные отходы, тем более что в Подмосковье для этого созданы все условия: развивается сеть перерабатывающих площадок, осуществляется контроль по всей цепочки обращения со стройотходами. Чем больше будет легальных участников рынка, тем меньше получим жалоб жителей на незаконные свалки. Поэтому сейчас мы стараемся облегчить вход в этот сегмент для желающих работать в отрасли», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Сегодня будущие участники рынка переработки строительного мусора и производства вторичного сырья подают заявки на включение в реестр на бумажных носителях. После оцифровки госуслуги срок рассмотрения заявлений сократится в 2 раза.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.