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Минэкологии Подмосковья потребовало не допускать размещения грунтов у реки Уча

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе осмотра территории сотрудники установили, что собственники 6 земельных участков организовали работы по планировке территории. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«При этом на землях неразграниченной государственной собственности в водоохранной зоне реки Уча незаконно размещены размываемые грунты, что создает риск загрязнения водного объекта», — отметил Фирсов.

Минэкологии потребовало не допускать размещения грунтов на землях неразграниченной собственности и принять меры по ликвидации уже образованных навалов.

Министр напомнил, что за последнее время экологическое ведомство повторно принимает меры, чтобы не допустить вреда реке Уче. Ранее предостережение объявлено собственнику земель в городском округе Мытищи, с участка которого в сторону реки стекала глиняная пульпа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.