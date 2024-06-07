Минэкологии Подмосковья рассказали о краснокнижных видах животных

В ведомстве отметили, что многие жители региона задаются вопросами о том, чем отличаются охотничьи ресурсы от других животных и краснокнижных видов, как их отличать между собой. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Охотничьи ресурсы — это объекты животного мира, которые в соответствии с законом об охоте и (или) законами субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях охоты. Краснокнижные виды животных — это те, на которых охота запрещена в любое время, не зависимо от сезона, эти представители фауны, итак, являются редкими в регионе, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты министерства советуют начинающим охотникам сначала изучить перечень охотресурсов региона и Красную книгу Московской области на сайте ведомства, прежде чем отправиться на свою первую охоту, дабы не «наломать дров», потому как в регионе есть представители одного семейства, один вид которого занесен в Красную книгу, а другой является охотничьим ресурсом. Например, дупель (краснокнижный вид) и бекас (охотресурс), оба вида относятся к семейству бекасовые и с виду похожи друг на друга.

Для сохранения редких видов в области созданы особо охраняемые территории, на которых охота запрещена в любое время. Кроме того, для охотников существуют охотничьи угодья и охотхозяйства, где поддерживаются популяции охотничьих видов животных и разрешена охота в установленные сроки, установленные правилами охоты и ограничениями охоты.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.