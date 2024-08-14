Минэкологии Подмосковья провело обследование 793 гидротехнических сооружений

В Подмосковье специалисты Минэкологии совместно с представителями администраций городских округов провели обследование 793 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«В Подмосковье протекает более 4 000 рек и около 1 000 русловых прудов, на ряде которых установлены гидротехнические сооружения. Всего на территории Московской области насчитывается около 1 600 сооружений в 42 округах, 1 116 из них находятся в собственности органов местного самоуправления», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил, что после прохождения весеннего паводка начинается обязательное плановое инструментальное обследование гидротехнических сооружений. Основные цели — выявить повреждения, которые могли возникнуть после сильного потока воды и предотвратить возможные чрезвычайных ситуации.

Минэкологии активно готовится к прогнозируемым осенним паводкам и проводит мониторинг совместно с муниципалитетами ГТС, находящихся на территории Московской области. На данный момент обследовано 793 муниципальных гидротехнических сооружения, проведен анализ 788 актов обследования и выявлено 85 сооружений с рисками разрушений в условиях высокого паводка.

Для недопущения таких ситуаций проработан план мероприятий для собственников ГТС по каждому сооружению, находящемуся в зоне риска, до проведения капитальных работ. Основные превентивные меры, включают:

— расчистку водосбросных сооружений;

— укрепление верховых откосов в месте оползня;

— восстановление водобойных сооружений;

— расчистку отводящих русел;

— устранение древесно-кустарниковой растительности с откосов;

— установку сороудерживающих решеток.

«Обследования оставшихся муниципальных ГТС будут завершены к 1 сентября текущего года и в случае выявления в ходе инструментального обследования дополнительных сооружений в зоне риска, так же комиссионно будет разработан индивидуальный план мероприятий по прохождению паводка для каждого такого сооружения», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.