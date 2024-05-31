Минэкологии Подмосковья проведет традиционный фестиваль ко Дню эколога

Экофестиваль сочетает в себе знакомство аудитории с природоохранной работой ведомства и активистов с активностями на свежем воздухе. В мероприятии этого года примут участие не менее 500 человек. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что гостей фестиваля ждет много интересного.

«В этом году мероприятие пройдет в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, одном из самых красивых и зеленых мест Одинцовского округа. Основная тема фестиваля — наука и экология. Мы призываем объединить науку, образование и культуру для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — рассказал Фирсов.

В этом году интерактивная программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. В парке состоятся мастер-классы по созданию бумажного змея, льняной куклы, изготовлению бумаги, а также пройдут научные опыты. Здесь же ребята смогут поучаствовать в экологическом квесте, решить загадки и пройти интересные экоиспытания.

В рамках фестиваля презентуют проект «Беличья тропа и крылья добра». Гостям расскажут, как правильно кормить белок и уток с помощью специальных аппаратов. Фирсов подчеркнул, что «Экофестиваль» — отличная площадка для обмена опытом по сохранению экологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.