Минэкологии Подмосковья приняло более 4 тыс отчетов экоконтроля в прошлом году

В Минэкологии Подмосковья подвели окончательные итоги работы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Одним из главных инструментов работы в этом направлении является производственный экологический контроль, который обязаны вести все, предприниматели и юридические лица, которые эксплуатируют источники выбросов в атмосферу или сбросов очищенных сточных вод. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

За 2024 год в министерство экологии и природопользования Подмосковья поступило более 4 тыс. отчетов производственного контроля, тогда как в 2023 году — 3 900. Это свидетельствует о росте эффективности работы по контролю негативного воздействия.

Помимо этого, министерством рассмотрено 2 390 заявок о постановке на государственный учет или об актуализации сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие.

На сегодняшний день в Подмосковье на учет поставлено более 5 тыс. таких объектов, это означает, что все они работают под контролем, а собственники вносят плату за негативное воздействие, которая идет на финансирование природоохранных мероприятий.

Специалисты Минэкологии региона особо отмечают, что производственный экологический контроль осуществляют независимые аккредитованные лаборатории — это является залогом объективной оценки степени негативного воздействия.

В случае выявления превышений концентраций загрязняющих веществ министерство предпринимает меры административного воздействия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.