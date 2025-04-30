Минэкологии Подмосковья приглашает желающих на экологические акции в мае

Наступающий май будет богат на события и масштабные акции в природоохранной сфере. Минэкологии Московской области напоминает о важнейших из них и приглашает жителей Подмосковья присоединиться к участникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17 мая стартует ежегодная Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», которая проводится по инициативе ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России». Это популяное мероприятие, направленное на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива, вовлечение населения в активное участие в мероприятия национального проекта «Экологическое благополучие», а также на демонстрацию проектов по охране атмосферного воздуха. Акция продлится до 7 сентября, о правилах участия можно прочитать здесь.

18–19 мая Союз охраны птиц России проводит акцию «Соловьиные вечера». Ее цель — привлечь внимание россиян к проблемам охраны птиц использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды. «Соловьиные вечера» — действенный инструмент «народного мониторинга»: в прошлом году в акции приняли участие 52 региона России, наблюдения за соловьями вели 1480 человек, которые зарегистрировали более 6000 точек пения обыкновенного соловья. При этом Московская область и Москва вошли в ТОП-5 самых «соловьиных» регионов. Уникальная особенность мероприятия заключается в том, что можно прикрепить к результатам наблюдений аудиозаписи пения соловьев в наблюдаемых точках. Правила участия в акции — на сайте.

26 мая начинается IV Всероссийский «Марафон экооткрытий», организованный экологическим фондом имени В. И. Вернадского. Это просветительское мероприятие, в котором принимают участие школьные и студенческие эковолонтерские отряды, экологические объединения и сообщества, а также все, кто разделяет принципы экологичного образа жизни. Марафон пройдет онлайн на платформе Zoom. Подробнее о мероприятии читайте здесь.

«Экологическое воспитание и просвещение — важная часть нашей работы. В Подмосковье для этого делается многое: проводятся открытые уроки, представительный экологический фестиваль, Ярмарка экологических проектов и другие мероприятия. В обществе нарастает понимание того, что охрана природы должна быть заботой каждого, долгосрочным и перспективным общественным трендом. Мы рады тому, что жители Подмосковья все активнее участвуют в подобных акциях», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.