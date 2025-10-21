Минэкологии Подмосковья приглашает принять участие в мониторинге зимующих птиц

В России стартует «Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц — «Parus». На маршруты выйдут и профессиональные орнитологи, и юннаты, и любители птиц. Учетами охвачена сеть, включающая 30 модельных территорий. Наблюдения помогут орнитологам и экологам оценить динамику популяций зимующих птиц, ее многолетние изменения, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Программа „Parus“, что называется, родом из Подмосковья, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Она была организована на основе зимних учетных работ, проводимых в регионе членами биологического кружка Всероссийского общества охраны природы при Дарвиновском музее, сотрудниками Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, студентами различных вузов и школьниками. В этом сезоне у программы юбилей, она пройдет в 40-й раз. Я приглашаю всех любителей птиц принять в ней участие, это позволит существенно пополнить нашу копилку знаний о зимующих птицах Подмосковья».

«Евроазиатский Рождественский учет зимующих птиц — «Parus» проводится при поддержке союза охраны птиц России, Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», Мензбировского орнитологического общества, ассоциации «Экосистема». О том, как принять участие в программе, читайте здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.