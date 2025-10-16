Минэкологии Подмосковья приглашает принять участие в акции «Экоелка»

В России стартовала третья акция «Экоелка», которая организована Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». В Подмосковье поддержку акции оказывает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Цель акции — привлечь внимание общественности к важности проблемы вторичного использования ресурсов. Участники могут изготовить новогоднюю игрушку из отходов и вторичных материалов, которая затем украсит самую экологичную новогоднюю елку в Московском зоопарке. Я приглашаю жителей Подмосковья и, в первую очередь, детей к участию в этой интересной и очень нужной акции, которая еще раз напомнит всем, как важно давать вторую жизнь использованным материалам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Как сообщили организаторы, в прошлом году участники прислали в адрес премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» около 7 тыс. новогодних экологичных игрушек. Это снеговики, щелкунчики, куклы народов России, паровозики, шишки, и, конечно, символ премии — белый мишка. Основой для украшений стали самые разнообразные пластиковые изделия — бутылки, полиэтилен, сломанные игрушки, блистеры от лекарств и даже остатки строительных материалов.

Принять участие в акции «Экоелка» может любой желающий. Необходимо своими руками изготовить из пластика новогодний сувенир и до 1 декабря прислать на экопочту премии по адресу: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, дом № 29, стр. 1, «Экоелка», до востребования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.