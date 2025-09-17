Минэкологии Подмосковья приглашает молодежь к участию в экоконкурсе

Начался прием заявок участников Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это флагманский проект «Движения Первых», который реализуется при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью национального проекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Проект призван найти ответы на многие современные вызовы, в том числе и в экологической сфере. В этом году главными кейсовыми заданиями для участников станут „ESG трансформация“ и „Экологические смыслы“. Ребятам предстоит проанализировать лучшие мировые практики внедрения ESG и разработать концепцию устойчивого развития для местного бренда, а также изучить лучшие проекты в сфере экопросвещения и предложить свои идеи. Надеюсь, подмосковной молодежи, которую волнуют проблемы экологии, это будет интересно», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В конкурсе могут участвовать школьники 8-10 классов и студенты учебных заведений среднего профессионального образования. Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов и выпускных курсов СПО получат по миллиону рублей на образование, запуск проектов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Подробнее о «Большой перемене»: https://большаяперемена.онлайн/. 14+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.