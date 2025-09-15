Минэкологии Подмосковья приглашает авторов прорывных идей к участию в конкурсе
Фото - © Минэкологии МО
Продолжается отбор лидерских проектов в рамках Национальной экологической и климатической инициативы. Отбор проводит агентство стратегических инициатив, прием продлится до 26 сентября. Цель его — поиск проектов, сочетающих научно-технологические решения, способные оказать влияние на достижение значимых результатов, в том числе и в природоохранной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
«Наш опыт показывает, что в Подмосковье множество инициативных людей, основателей стартапов, компаний и общественных объединений, у которых есть инновационные разработки в сфере экологии и природопользования. У них есть шанс принять участие в отборе и продвинуть свои проекты, получить экспертное консультирование, акселерацию и помощь в привлечении стратегических партнеров», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
К отбору в части экологии и природоохраны принимаются проекты по следующим ключевым направлениям:
- приумножение природы;
- здоровая среда;
- климатическая адаптация;
- экономика воды;
- роботизация природы и ЖКХ;
- экономика замкнутого цикла и хозяйственный симбиоз;
- альтернативная энергетика;
- стимулирование экоповедения;
- финансовые инструменты, направленные на приумножение природы;
- прогнозирование и моделирование экологических изменений и природных рисков;
- переработка отходов.
О том, как принять участие в отборе, можно прочитать на сайте Агентства стратегических инициатив: https://asi.ru/news/205564/.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.