Минэкологии Подмосковья приглашает авторов прорывных идей к участию в конкурсе

Продолжается отбор лидерских проектов в рамках Национальной экологической и климатической инициативы. Отбор проводит агентство стратегических инициатив, прием продлится до 26 сентября. Цель его — поиск проектов, сочетающих научно-технологические решения, способные оказать влияние на достижение значимых результатов, в том числе и в природоохранной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Наш опыт показывает, что в Подмосковье множество инициативных людей, основателей стартапов, компаний и общественных объединений, у которых есть инновационные разработки в сфере экологии и природопользования. У них есть шанс принять участие в отборе и продвинуть свои проекты, получить экспертное консультирование, акселерацию и помощь в привлечении стратегических партнеров», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

К отбору в части экологии и природоохраны принимаются проекты по следующим ключевым направлениям:

приумножение природы;

здоровая среда;

климатическая адаптация;

экономика воды;

роботизация природы и ЖКХ;

экономика замкнутого цикла и хозяйственный симбиоз;

альтернативная энергетика;

стимулирование экоповедения;

финансовые инструменты, направленные на приумножение природы;

прогнозирование и моделирование экологических изменений и природных рисков;

переработка отходов.

О том, как принять участие в отборе, можно прочитать на сайте Агентства стратегических инициатив: https://asi.ru/news/205564/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.