Минэкологии Подмосковья предупредило о начале сезона клещей

Сезон активности клещей начался в Подмосковье с установлением устойчивой плюсовой температуры и таянием снега. Насекомые просыпаются при среднесуточной температуре выше +10 градусов и могут переносить опасные инфекции, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Клещи представляют особую опасность для детей и домашних животных, которые чаще подвергаются укусам. Эти паукообразные являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), поэтому несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным последствиям для здоровья.

В министерстве напомнили, что клещи не падают с деревьев. Они обитают во влажных и затененных местах с высокой травой и кустарником. Наибольшую осторожность следует соблюдать в лиственных и смешанных лесах, парках и садах, на дачных участках, вдоль лесных троп и в зарослях травы.

Специалисты рекомендуют выбирать для прогулок светлую одежду с длинными рукавами, плотно прилегающую к телу, а брюки заправлять в носки или обувь. Также необходимо использовать репелленты, наносимые на одежду, и после возвращения домой тщательно осматривать тело и одежду.

При укусе клеща следует обратиться в травмпункт для его удаления. Если такой возможности нет, паразита можно аккуратно извлечь пинцетом, выполняя выкручивающие движения и не сдавливая брюшко. После этого клеща рекомендуется сдать в лабораторию на анализ.

Для защиты домашних животных ветеринары советуют применять комплексные средства — капли на холку в сочетании с ошейником или спреем. После каждой прогулки шерсть питомца необходимо внимательно осматривать.

