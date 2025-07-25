Минэкологии Подмосковья представило лучшие практики ликвидации накопленного вреда

В Москве завершился межрегиональный форум «Генеральная уборка»: правовые основы и передовые решения в сфере ликвидации накопленного вреда окружающей среде. РАНХиГС стал площадкой для проведения этого важного мероприятия, организованного совместными усилиями Минприроды РФ и самого университета. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Основными задачами форума стали подведение итогов нацпроекта «Экология» (2019–2024 гг.), план реализации национального проекта «Экологическое благополучие» (2025–2030 гг.), обмен опытом между федеральными и региональными органами власти и заинтересованными организациями, а также обсуждение лучших практик в области ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде.

В мероприятиях форума приняло участие более 100 экспертов из 57 регионов России, включая руководителей профильных ведомств, ученых, экологов и общественных деятелей. Мероприятие стало также площадкой для плодотворной работы сотрудников Минэкологии Московской области.

В первый день проведения, участники обсудили ключевые нормативно-правовые изменения в сфере ликвидации НВОС, а также современные подходы к проектированию и ликвидации наиболее опасных объектов.

Ключевой темой второго дня стало обсуждение опыта федерального проекта «Чистая страна», региональных решений, а также современных технологий ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Так, в рамках этого дня, Джасур Юсубахмедов, главный юрисконсульт Министерства экологии и природопользования Московской области рассказал про обслуживание ликвидированных полигонов в пострекультивационный период.

Было отмечено, что рекультивация полигона — это лишь первый этап сложной работы, проводимой Министерством. Последующее обслуживание требует не меньшего внимания и основано на трёх ключевых принципах: постоянный мониторинг, применение современных технологий и экономическая эффективность.

Всего в рамках федерального проекта «Чистая страна» в Подмосковье полностью рекультивировано 28 полигонов ТКО. Эта работа позволила улучшить качество жизни для 3 млн жителей региона и вывести Подмосковье в лидеры по ликвидации накопленного вреда.

Минэкологии планирует продолжить работу в этом направлении. Согласно планам, до 2030 года предстоит ликвидировать еще 14 объектов из 42, включенных в государственный реестр.

Представленные Московской областью практики на форуме уже сегодня могут служить ориентиром для других субъектов РФ в работе по ликвидации накопленного экологического вреда.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

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