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Минэкологии Подмосковья предостерегло землевладельцев от незаконных работ в реке

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований администрации Наро-Фоминского городского округа. Ранее поступила информация, что ряд владельцев земельных участок самовольно обустроили отвод ливневых сточных вод в водоохранную зону реки Лоши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра водоотводных сооружений обнаружить не удалось. Однако в водоохранной зоне Лоши выявлены признаки земляных работ, что косвенно подтверждает правоту заявителей. Поскольку следы работ расположены на территории неразграниченной государственной собственности, предостережение объявлено администрации», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр также подчеркнул потенциальную опасность для водных объектов, которую может представлять несанкционированное водоотведение.

«В нашей практике нередки случаи, когда собственники земель организуют подобные кустарные системы. Такие действия могут привести не только к загрязнению земель и вод, но и к нарушению гидрологического режима местности, что чревато подтоплениями. Мы убедительно просим жителей Подмосковья не проводить такие работы самостоятельно», — заключил Фирсов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.