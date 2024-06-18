Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение волоколамских водоемов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками Волоколамской городской прокуратуры установили факт нарушения водоохранного законодательства в Волоколамском округе. Ранее в министерство поступила информация о признаках незаконного размещения отходов и загрязнении водного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Участники надзорного мероприятия осмотрели участки, принадлежащие животноводческому предприятию «Тиэйч-Рус Милк Фуд». Установлено, что на одном из них имеется сеть мелиоративных каналов с выводом в реку Ламу. Здесь же проложен шланг, по которому на участок происходит откачка отходов из бетонного резервуара, обустроенного вблизи коровников. На почве обнаружены признаки размещения отходов животноводства, которые самотеком поступают в мелиоративный канал, имеющий гидравлическую связь с рекой», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам осмотра предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сотрудники ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» отобрали пробы воды из Ламы для лабораторного анализа. По результатам исследования будут приняты решения о мерах дальнейшего воздействия на нарушителей. Со своей стороны, оценку происходящему даст Волоколамская городская прокуратура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.