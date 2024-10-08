Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить загрязнение реки Пахры

сегодня в 14:04

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережения двум компаниям в Домодедове и Подольске. Ранее в министерство поступили данные производственного экологического контроля, свидетельствующие о нарушениях водоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В сточных водах, сбрасываемых с очистных сооружений ООО «Профсервис» в реку Пахру, выявлены превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Аналогичное нарушение допущено в Подольске ЗАО «УМ «Энергостройсервис», которое также сбрасывает очищенные стоки в Пахру. После объявления предостережений обе компании обязаны довести уровень очистки сточных вод до нормативных показателей.

Аналогичное предостережение объявлено администрации городского округа Домодедово по факту сброса недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в деревне Поливаново, что повлекло риск загрязнения реки Конопельки, притока Пахры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.