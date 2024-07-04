Минэкологии Подмосковья потребовало прекратить незаконную добычу подземных вод

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели контрольные мероприятия в Раменском городском округе, где ранее обратилась жительница округа, которая пожаловалась на незаконную добычу подземных вод вблизи деревни Пласкинино. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Наши сотрудники обследовали территорию СНТ «Тишина», указанного в обращении. В результате была обнаружена полностью оборудованная скважина в рабочем состоянии. За лицензией на недропользование СНТ не обращалось», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорного мероприятия СНТ было объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Минэкологии потребовало прекратить незаконную добычу.

Ведомство напоминает, что пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.