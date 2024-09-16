Минэкологии Подмосковья потребовало исключить возможность загрязнения реки Гжелки

Контрольное мероприятие было проведено по обращению граждан, которые проинформировали о незаконном размещении отходов вблизи водного объекта.

В ходе осмотра указанной территории было установлено, что вблизи земельного участка гражданки имеются признаки проведения работ по обустройству подъездных путей. Дорожное полотно отсыпано асфальтовой крошкой, утрамбовано, при этом расстояние от края отсыпки до береговой линии реки Гжелки составляет около 10 м. В границах водоохранной зоны реки и обустроенных подъездных путей отсутствуют сооружения, обеспечивающие охрану водного объекта от загрязнения, что провоцирует риск нанесения ущерба реке. Объявляя предостережение, Минэкологии потребовало исключить возможность загрязнения водного объекта, ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.