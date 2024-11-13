Минэкологии Подмосковья поддержало ужесточение наказания за неповиновение полиции

Минэкологии Московской области поддержало проект закона о внесении изменений в КоАП РФ. Проект разработан группой сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы, он подразумевает ужесточение ответственности за неповиновение распоряжениям должностных лиц, осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность. Документ был направлен в регионы для совместной доработки и согласования. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«В нашей практике нередки случаи воспрепятствования работе сотрудников и в первую очередь, инспекторов государственного экологического надзора. Доходило до прямых угроз в адрес сотрудников, попыток наезда тяжелой техникой на транспорт Управления эконадзора и даже на самих инспекторов. При этом санкции, которые содержатся в КоАП РФ, несопоставимы со степенью риска, который может быть нанесен в результате нарушения или агрессивных действий. Сложилась ситуация, когда штраф за неповиновение на порядок меньше штрафа за само нарушение. Таким образом, размывается сам принцип административного наказания, его профилактическая сущность, которая должна делать нарушения экономически нецелесообразными», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Авторы законопроекта предлагают кратное повышение штрафов по данному составу нарушения. Для должностных лиц они могут составить от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 250 до 500 тыс. рублей. Повторные нарушения, согласно проекту, обойдутся должностному лицу в 500 тыс. — 1 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.