Минэкологии Подмосковья поддержало поправки в законодательство об отходах

Минэкологии Московской области рассмотрело проект изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Нововведения призваны урегулировать вопросы выявления и ликвидации несанкционированных свалок. В частности, авторы законопроекта предложили четко распределить функции по выявлению и ликвидации свалок объемом более 5 кубометров (меньший объем отходов может быть убран в рамках благоустройства территории), сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Минэкологии Подмосковья поддержали законопроект, поскольку ранее четкого разграничения полномочий в этом вопросе между надзорными органами и местным самоуправлением не существовало, и работа по выявлению и ликвидации свалок велась путем межведомственного взаимодействия, что могло в отдельных случаях снизить оперативность и эффективность работы. Распределение функций позволит ускорить выявление нарушений и ликвидацию последствий.

Согласно законопроекту, уже принятому Госдумой в первом чтении, выявлять навалы отходов объемом более 5 кубометров в границах населенных пунктов будет задачей органов местного самоуправления, а за их пределами — региональных властей в лице надзорных органов. Изменится и механизм ликвидации таких свалок: в первую очередь ответственность за приведение территорий в порядок будет нести непосредственные нарушители или правообладатели земель, во вторую — органы местного самоуправления, если свалка устроена на муниципальных землях. Ликвидация свалок за пределами населенных пунктов станет задачей региона. При этом муниципальные и региональные органы власти вправе требовать возмещения потраченных денег от собственников и нарушителей. Если собственника у земли их нет, финансирование работ может осуществляться из окрашенных экологических платежей.

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.