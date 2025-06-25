Минэкологии Подмосковья напомнило абитуриентам о востребованности профессии эколога

В России стартует приемная кампания, однако многие выпускники школ еще колеблются, выбирая будущую профессию. По мнению аналитиков рынка труда, одна из самых востребованных профессий сегодня и в будущем — эколог. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Повышенный спрос на экологов наблюдается уже давно, с этим столкнулись и мы. Особенно не хватает инженеров-экологов, инженеров по охране труда и промышленной экологии, экологических проектировщиков, радиологов, гидрологов и других специалистов. Поэтому мы советуем молодым людям Московского региона всерьез задуматься о профессии эколога. Что касается выбора вуза, стоит подумать о Тимирязевской академии, где при нашей поддержке была открыта базовая кафедра экологии. Выпускникам академии всегда найдется достойная работа, возможно, и в нашем министерстве», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Перспективность профессии эколога подтверждают исследования ведущего кадрового портала России HeadHunter. По его данным, высокий спрос на специалистов наблюдается в сфере строительства и недвижимости, бизнес-услуг, добывающих отраслях, пищевом производстве и даже ретейле.

На сегодняшний день в Москве экологов, помимо РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, готовят 15 вузов. По количеству программ лидирует МГУ имени М. В. Ломоносова (8), второе место занимает Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (3).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.