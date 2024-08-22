Минэкологии Подмосковья: надзорная деятельность в сфере ООПТ имеет ряд ограничений

Вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Документ уточняет порядок осуществления надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в отношении транспортных средств, деятельности и действий юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В настоящее время надзорная деятельность, в том числе и в сфере ООПТ, имеет ряд ограничений. При этом характер нарушений, допускаемых в границах заповедных территорий, создает необходимость быстрых оперативных мероприятий. Такое возможно в рамках особого вида надзорной работы — постоянных рейдов. Поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» теперь дают нам возможность организации таких рейдов, это расширит возможности инспекторов эконадзора и повысит эффективность природоохранной работы», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр отметил, что большинство нарушений режима особой охраны заповедных земель допускают отдыхающие, рыбаки и охотники, а также юридические лица, пытающиеся вести незаконную хозяйственную деятельность, которая может нанести ущерб охраняемым экосистемам, редким видам флоры и фауны.

Так, за последние три месяца пресечены попытки незаконного передвижения в заказниках «Озерный» городского округа Щелково, «Озеро Белое у деревни Дубасово» (Шатурский городской округ), «Москворецкий пойменный заказник» (Воскресенский и Раменский), «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» (Дмитровский), «Красностанское Москворечье» (Рузский), а также в памятниках природы «Озеро Бисерово» (Богородский) и «Лохин остров» (Красногорск).

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.