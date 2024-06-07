Минэкологии Подмосковья и «Росавтодор» обсудили проблему ДТП с дикими животными

5 июня между руководителем Голицинского филиала ГК «Автодор» и Минэкологии и Госавтоинспекции Московской области прошло совещание по проблемам аварийности, разработки и реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, направленных на профилактику ДТП, связанных с наездами на диких животных на автомобильных дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«На сегодняшний день в регионе существует проблема выхода диких животных на дороги общего пользования и, как следствия аварийных ситуаций из-за этого. В большинстве своем зависит это от сезонных явлений. Например, лоси чаще появляются на автомобильных трассах в период миграций, при поиске пищи в весенний период, во время гона в конце лета — начале осени и гонимые кровососущими насекомыми из леса в хорошо продуваемые места», — рассказал начальник управления Госохотнадзора министерства экологии и природопользования Московской области Виктор Еремин.

На совещании была проанализирована статистика ДТП с дикими животными, определены причины таких происшествий и выработан комплекс поэтапных мероприятий, направленных на снижение их количества и минимизацию последствий.

Еремин отметил, что в 2022 году в области было зафиксировано 309 случаев аварий с дикими животными на дорогах общего пользования, в 2023 — 312, а в 2024 — 167.

В рамках совещания были определены наиболее опасные участки дорог в регионе, где часто случаются аварии с участием диких животных. По мнению специалистов, для таких мест лучше всего подойдут ограждения, установка дополнительного освещение и предупреждающих знаков. Также нельзя обходить стороной вопрос ограничения скорости на таких участках с установкой камер фото и видеофиксации.

В настоящее время в области в рамках эксперимента установлен 1 программно-аппаратный комплекс «Интелектуальная система предупреждения водителей о появлении диких животных на дорогах», включающий в себя ограждения, зверпроход и систему умного оповещения водителей о возможном приближении животного с помощью специальных датчиков. Также на информационных электронных табло для водителей на платных трассах размещена предупреждающая информация о возможном появлении животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.